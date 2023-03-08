Çökme riskine karşı eşya kurtarma telaşı

Artçı sarsıntıların sürdüğü deprem bölgesinde ağır hasarlı binalar büyük risk oluşturuyor. Bir yanda yıkım çalışmaları, diğer yanda ise çökme riskine karşı depremzedelerin o binalardan eşya kurtarma telaşı var. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki son durumu Rojbin Hayrullahoğlu anlattı. (Kamera:Zafer Karakaş)

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