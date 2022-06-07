Hastaneye yetişemedi, bindiği takside doğum yaptı

Antalya’da 31 yaşındaki hamile Samara Satılmış, sancıları çok artınca bindiği takside doğum yaptı. ‘Melek Ayşe’ adını verdikleri bebeklerinin sağlığının iyi olduğunu söyleyen Satılmış, ‘‘Hastaneye geldim ama içeri giremedim. Çok kalabalıktı, onu hatırlıyorum. Bebeğim sorunsuzca dünyaya geldiği için çok mutluyum’’ dedi.
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