6 hırsız 8 dakikada 80 bin liralık malzeme çaldı

İstanbul’da Maltepe Meydan Projesi’nin şantiye alanına giren 6 hırsız, 8 dakikada 80 bin TL değerinde beton malzeme çalarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde şantiyeye gelen ve işçi yeleği giyen hırsızların bu şekilde kapıdaki güvenlik görevlisini atlattıkları hatta şantiye şefine börek alması için 50 TL vererek uzaklaştırdıkları ortaya çıktı.
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DHA 13.09.2022 - 10:17| Son Güncelleme : 13.09.2022 - 10:35
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