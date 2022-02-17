Sıla Şentürk’ün öldürülmesiyle biten süreçte neler yaşandı?

Giresun’un Erikliman köyünde yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürüldü. Sıla Şentürk, eski nişanlısı tarafından uzun zamandır tehdit ediliyordu ve babaannesine bakmak için eve döndüğünde öldürüldü. Sıla Şentürk bugün toprağa verilirken havalimanında yakanalanan zanlı adliyeye sevk edildi.
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