Lunaparkta balerine çocuğunu bindirmeyen görevliye silah çekti

İzmit’te Abdulkadir Ö., yaşı küçük olduğu için oğlunu balerine bindirmeyen görevliye silah çekti. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde Abdulkadir Ö.’nün görevliyi önce yumrukladığı ardından silahla tehdit ettiği görüldü. Çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaştırılan Abdulkadir Ö. oğlunu da alarak lunaparktan çıktı.

ntv.com.tr 15.09.2021 - 15:34 | Son Güncelleme : 15.09.2021 - 15:50

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