Patlamanın yaşandığı binanın içi böyle görüntülendi

İstanbul Üsküdar’da doğalgaz patlamasının yaşandığı binanın içinden ilk görüntüler geldi. Binaya giren bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde binanın kullanılamaz hale geldiği görülüyor. Bu arada çevredeki apartmanlarda oturanlar çok güçlü bir ses ve sallantı nedeniyle bomba patladığını zannederek kendilerini dışarı attıklarını anlattı.

Haberler - ntv.com.tr 07.02.2022 - 16:25 | Son Güncelleme : 07.02.2022 - 16:43

TÜRKİYE HABERLERİ