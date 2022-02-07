Patlamanın yaşandığı binanın içi böyle görüntülendi
İstanbul Üsküdar’da doğalgaz patlamasının yaşandığı binanın içinden ilk görüntüler geldi. Binaya giren bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde binanın kullanılamaz hale geldiği görülüyor. Bu arada çevredeki apartmanlarda oturanlar çok güçlü bir ses ve sallantı nedeniyle bomba patladığını zannederek kendilerini dışarı attıklarını anlattı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.