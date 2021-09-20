İstanbul’da kırbaçlı işkence kamerada

İstanbul Beyoğlu’nda Faslı iki gaspçı, Ürdünlü bir genci kaçırarak 15 gün boyunca kırbaçla işkence yaptı. Gaspçılar, kaçırdıkları gencin ailesinden fidye istedi. Ailesinin fidyeyi ödemesinin ardından serbest bırakılan Mohammed Yousef A., polise giderek şikayetçi oldu. Kısa sürede yakalanan iki gaspçı tutuklandı.

ntv.com.tr 20.09.2021 - 10:53 | Son Güncelleme : 20.09.2021 - 10:59

DİĞER VİDEOLAR