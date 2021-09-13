Aşırı hız ve alkol ölüm getirdi: Trafik ışıklarında yayaya çarptı
İstanbul Beyoğlu’nda aşırı hızlı giden bir sürücü, trafik ışıklarında karşıya geçmek için bekleyen yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan adam, ağır yaralandı. Arkasına bile bakmadan kaçan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kazadan sonra olay yerine dönerek çevredekilere, çarptığı yayanın durumunu sorduğu ortaya çıktı. Ağır yaralanan yaya hastanede hayatını kaybederken alkollü sürücü gözaltına alındı.
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ntv.com.tr 13.09.2021 - 12:10| Son Güncelleme : 13.09.2021 - 12:22
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