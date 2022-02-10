‘‘Yeğenim 15 yaşındaydı, hiçbir suçu yoktu’’

İstanbul Bakırköy’de dur ihtarına uymayarak kaçan sürücüye polisler ateş açtı. Aracın ön koltuğundaki 15 yaşındaki Yağmur Alparslan, kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Alparslan’ın dayısı Metin Gezen, olay sırasında orantısız müdahalede bulunulduğu gerekçesiyle dava açacaklarını söyledi. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, sürücünün uyarılara rağmen makas atarak kaçtığı ve silah gösterdiği belirtildi. Yakalanan sürücünün 8 ayrı suç kaydının olduğu ortaya çıktı
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