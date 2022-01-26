İstanbul’da sokaklar buz pistine döndü

İstanbul’da sıcaklığın sıfırın altında düşmesi buzlanmayı da beraberinde getirdi. Vatandaşlar buz pistine dönen yollarda zor anlar yaşadı. AKUT İstanbul ekip lideri Serhat Akbel, karlı yollarda düşüp yaralanmamak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. (Haber:Melis Sander Kamera:Hasan Kayıkçı)

Haberler - NTV 26.01.2022 - 15:16 | Son Güncelleme : 26.01.2022 - 15:30

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