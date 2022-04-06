Bastığı levha kayan işçi 4 metre yükseklikten düştü
Bursa’da bir fabrikanın bahçesindeki deponun üzerini kapatmak için çalışan iki işçi korkunç bir kaza geçirdi. İşçilerin bastıkları levha bir anda kaydı ve 57 yaşındaki Hüseyin Yılmaz yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Diğer işçi ise demirlere tutunmayı başararak düşmekten kurtuldu.Hastaneye kaldırılan Yılmaz’ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
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