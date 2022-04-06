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Bastığı levha kayan işçi 4 metre yükseklikten düştü

Bursa’da  bir fabrikanın bahçesindeki deponun üzerini kapatmak için çalışan iki işçi korkunç bir kaza geçirdi. İşçilerin bastıkları levha bir anda kaydı ve 57 yaşındaki Hüseyin Yılmaz yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Diğer işçi ise demirlere tutunmayı başararak düşmekten kurtuldu.Hastaneye kaldırılan Yılmaz’ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 06.04.2022 - 12:32 | Son Güncelleme : 06.04.2022 - 12:40

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