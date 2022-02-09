Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan isimlerden şüpheli Seccad Yeşil Bursa'da yakalandı. Seccad Yeşil, İstanbul’da soruşturmayı yürütecek olan savcılıkta ifade verecek. Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi, sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde, gözaltına alınan 17 kişiden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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