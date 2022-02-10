İstanbul Havalimanı’nda 4 milyon liralık altınla yakalandı
İstanbul Havalimanı’nda Arnavutluk vatandaşı bir kadın, 4 milyon lira değerinde altınla yakalandı. Kadının yakalanmamak için altınları vücuduna sararak göbek görünümü verdiği ortaya çıktı. Fatime Reçi adlı kadının vücudundan ve valizinden çıkan altınların arasında sikkeler de var. Adliyeye sevk edilen Reçi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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