‘Düğün eğlencesi’ diye pompalıyla ateş açtılar

Antalya’da düğün sonrasında ‘eğlence’ adı altında yapılanlar ‘pes’ dedirtti. Düğün konvoyundaki bir grup, araçlarla hem drift attı hem de tabancayla havaya ateş açtı. Üstelik bununla da yetinmeyip apartmanların arasında pompalı tüfek de kullandılar.

ntv.com.tr 13.09.2021 - 13:03 | Son Güncelleme : 13.09.2021 - 13:13

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