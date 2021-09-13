Aracı havaya kaldıran esnaf, altındaki kadını kurtardı
İstanbul Levent’te 52 yaşındaki Narin Demir evine giderken, geri geri gelen ticari bir aracın altında kaldı. Kazayı gören mahalle esnafı koşarak yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki aracı kaldırdı ve kadını aracın altından kurtarmayı başardı. Kolları ve bacakları kırılan kadın, hastanede tedavi altına alındı. 20 yaşındaki sürücü Berkay Karadayı ise gözaltında...
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ntv.com.tr 13.09.2021 - 15:01| Son Güncelleme : 13.09.2021 - 15:13
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