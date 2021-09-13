İstanbul trafiğinden manzaralar: Canlarını hiçe saydılar
İstanbul Bakırköy’de patenli 7 genç, trafiğe aldırış etmeden bir otomobile tutundu. Başlarında kask da olmayan gençlerin tehlikeli yolculuğunu, bir sürücü cep telefonuyla kaydetti. Sultangazi’de de bisikletli bir genç, kamyonete tutunarak ilerledi. Sürücülerin kornalarla yaptığı uyarılara aldırış etmeden uzun kamyonetin yanından ayrılmadı.
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ntv.com.tr 13.09.2021 - 10:52| Son Güncelleme : 13.09.2021 - 11:04
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