Su altındaki müsilaj felaketi: 30 metre derinliğe kadar müsilaj kaplı
Marmara Denizi’ni istila eden müsilaj yani deniz salyasıyla mücadele sürürken İstanbul’da bir grup dalgıç, deniz altındaki salyayı görüntüledi. Tavşan Adası yakınlarında dalan dalgıçlar, suyun içinde ilerlemekte hayli güçlük çekti çünkü örümcek ağını andıran salya nedeniyle görüş mesafesi sıfıra yakındı.
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NTV 16.06.2021 - 14:12| Son Güncelleme : 16.06.2021 - 14:24
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