Su dolan alt geçitten itfaiye hortumuyla kurtarıldı

Deprem bölgesinde etkili olan şiddetli yağış can aldı. Adıyaman'ın Tut ilçesinde bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu. Şanlıurfa'da ise sele kapılan 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 itfaiyeci aranıyor. Kent merekzindeki Abide Kavşağı'nda sele kapılan bir kişi de itfaiye hortumuyla kurtarıldı.

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