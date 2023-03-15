Su dolan alt geçitten itfaiye hortumuyla kurtarıldı
Deprem bölgesinde etkili olan şiddetli yağış can aldı. Adıyaman'ın Tut ilçesinde bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu. Şanlıurfa'da ise sele kapılan 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 itfaiyeci aranıyor. Kent merekzindeki Abide Kavşağı'nda sele kapılan bir kişi de itfaiye hortumuyla kurtarıldı.
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