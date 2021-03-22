Su fakiri olma riski yaşıyor muyuz?

NTV yayına katılan İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Mikdat Kadıoğlu, kuraklık, su fakirliği ve su kıtlığı ifadelerine açıklık getirdi. Kadıoğlu Türkiye'de şu an yaşanan durumun ne olduğunu, yapılaşmanın susuzluktaki etkisini ve kuraklığın iklim değişikliğiyle ilişkisini anlattı.
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NTV 22.03.2021 - 11:17| Son Güncelleme : 22.03.2021 - 11:41
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