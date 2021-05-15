Su kanalındaki 4 tilki yavrusunu köylüler kurtardı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde anneleri trafik kazasında ölen dört yavru tilkiyi köylüler kurtardı. Anne tilkinin cansız bedenini yol kenarında bulan köylüler, yavruların korkudan su kanalına saklandıklarını fark etti. Uzun uğraşlar sonucu kanaldan çıkarılan yavrular battaniyelerle ısıtıldı. 4 yavru tilkiyi Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri büyütecek.

ntv.com.tr 15.05.2021 - 17:44 | Son Güncelleme : 15.05.2021 - 17:52

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