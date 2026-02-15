Su samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi

Su samuru Kura Nehri'nde yakaladığı balığı buzun üzerine çıkarak afiyetle yedi. Doğal yaşamın etkileyici anlarından biri vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, sabah saatlerinde nehir kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından fark edildi. Nehir yüzeyinin büyük bölümünün buz tuttuğu bölgede suya dalıp çıkan su samuru, kısa süreli bir avın ardından yakaladığı balığı dişleriyle kavrayarak buz tabakasının üzerine çıktı. Çevreyi bir süre kontrol eden hayvan, daha sonra avını afiyetle yemeye başladı. Uzmanlar, su samurlarının özellikle kış aylarında da aktif olarak avlandığını belirterek, kalın kürk yapıları sayesinde soğuk sularda rahatlıkla hareket edebildiklerini ifade ediyor. Genellikle balık, kurbağa ve küçük su canlılarıyla beslenen su samurları, güçlü çeneleri ve çevik yapılarıyla dikkat çekiyor. Yetkililer, su samurlarının doğal yaşamın önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, vatandaşların bu tür anlarla karşılaştıklarında hayvanları rahatsız etmemeleri ve doğal ortamlarına müdahale etmemeleri gerektiğini hatırlattı. Soğuk havaya rağmen avını başarıyla yakalayan su samuru, bir süre daha buz üzerinde kaldıktan sonra yeniden suya girerek gözden kayboldu. O anlar doğanın zorlu şartlarında yaşam mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi.