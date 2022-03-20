Su seviyesi yükselince kirlilik ortaya çıktı

İstanbul Alibeyköy Barajı’nda 4 ay önce yüzde 17 olan doluluk oranı kar yağışlarının da etkisiyle % 80’i aştı. Güzel havalarda piknik yapanların bıraktığı çöpler, suların yükselmesiyle yüzeye çıktı. Rüzgarın da etkisiyle tahliye kapaklarının etrafında biriken kirlilik, havadan görüntülendi.
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