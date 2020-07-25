Sualtının görünmez kahramanları

Adana'da geçen yıl kurulan Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi kısa sürede birçok çalışmaya imza attı. 12 ilde çeşitli görevlere katılan 6 kişilik tim, Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'yu arama çalışmalarında da yer alıyor.

NTV 25.07.2020 - 12:54 | Son Güncelleme : 25.07.2020 - 13:14

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