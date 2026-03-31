Suç makinesi, saklandığı çatı katında böyle yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde hakkında, 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' ve 'hakikate muhalif beyanda bulunmak' suçları başta olmak üzere 16 farklı dosyadan aranan İ.Y. isimli şahıs takibe alındı. Şüpheli hakkında toplam 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 5 milyon 225 bin 68 lira adli para cezası bulunduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ile Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müşterek yürüttüğü operasyonda, İ.Y.'nin Gemlik ilçesinde saklandığı adres tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda şahıs, saklandığı evin çatı katında yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.