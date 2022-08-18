‘‘Suçluluk duygusunu anlamak için yaptım’’ diyen soyguncu tutuklandı
İstanbul Küçükçekmece’de ekmek bıçağıyla markete giren Kaan Pehlivan, kasadaki paraları kasiyerden zorla alarak kaçtı. Kısa sürede yakalanan zanlı, ‘‘Suçluluk duygusunu anlamak için böyle bir şey yaptım’’ dedi. Marketten çaldığı 4 bin 250 TL üzerinden çıkan Pehlivan, tutuklandı.
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