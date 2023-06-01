Suçsuz yere linçle öldürülmüştü: İlk duruşmada tahliye kararı

Diyarbakır'da yaşayan Ergün Arslan, bir kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla linç edilerek öldürülmüş, ancak kısa süre sonra suçsuz olduğu anlaşılmıştı. Davanın ilk duruşması görüldü. Tutuklu 3 sanıktan biri tahliye edildi.

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