Sulak alanlarda canlı popülasyonu azalıyor

Sulak alanlar iklim değişikliği ile mücadele ve biyolojik çeşitliliğin korunması için kritik öneme sahip . Türkiye'de 95 sulak alan bulunuyor. Peki Türkiye bu önemli hazineyi korumak için ne yapıyor? Sulak alanlar doğa ve canlı yaşamı için ne ifade ediyor? (Haber: Selen Yalaz - Kamera: Timuçin İlbaylı)

Haberler - NTV 22.03.2022 - 12:54 | Son Güncelleme : 22.03.2022 - 13:04

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