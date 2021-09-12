Sulama kanalında can pazarı

Erzincan’da kanala düşen otomobildeki iki genci kurtarmak için köylüler seferber oldu. Gençler, Günebakan köyü yolunda düzenlenecek olan modifiye araçların gösterisini izlemeye gidiyordu. Kanala aracın düştüğünü gören köylüler, zamana karşı yarışarak iki genci arabadan çıkardı. İlk yardım ekibinin yaptığı kalp masajıyla hayata döndürülen 18 yaşındaki M.K. ve E.D. hemen hastaneye kaldırıldı. İki gencin durumu ağır...
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ntv.com.tr 12.09.2021 - 10:08| Son Güncelleme : 12.09.2021 - 10:18
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