Sultanahmet Meydanı'nda turistlere drone'lu uyarı

İstanbul'da salgın nedeniyle bugün üçüncü kez cuma namazı kılınmadı. Şehrin birçok meydanında yapılan drone'lu 'Evde kal' çağrısı bugün Sultanahmet Meydanı'nda da gerçekleştirildi. Detaylı NTV ekibinden Osman Terkan aktardı.

NTV Haber 03.04.2020 - 14:54 | Son Güncelleme : 03.04.2020 - 15:06

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER