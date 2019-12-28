Sultanahmet'teki DAEŞ saldırısının yeni görüntüleri

İstanbul Sultanahmet'teki turizim polis merkezine 6 Ocak 2015 tarihinde DAEŞ tarafından canlı bomba saldırısı gerçekleştirilmişti. O saldırının görüntüleri günyüzüne çıktı. (Haber: Tamer Oskay Kamera: Ertan Erdinç, Stra Haber)

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