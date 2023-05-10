Sultangazi'de su sayaçları çalınan bina susuz kaldı
İstanbul Sultangazi'de hırsızlar girdikleri apartmandaki su saatlerini çaldı. Vanalar açıkta kalınca da binayı su bastı. Sayaçları olmadığı için bina sakinleri susuz kaldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (Haber: Canan Yıldırım Girgin Kamera: Serkan Sevinç)
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