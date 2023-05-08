Sultangazi'de kavga: Kaza yapıp kaçan aracı parçaladılar
İstanbul Sultangazi'de kaza sonrası kaçan aracı ara sokakta yolunu keserek yakalayan diğer araçtakiler, otomobili parçaladı. Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, gruptakileri arıyor.
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