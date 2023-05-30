Sultangazi’de otomobil oyun oynayan çocukların arasına daldı
İstanbul Sultangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, bina ile kaldırım arasında ki boşlukta top oynayan çocukların arasına daldı. Kazada 10 yaşındaki ikiz kardeşler ve otomobil sürücüsü yaralandı.
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