Sultangazi'de testere ile ağacı kesmeye çalıştı
İstanbul Sultangazi'de Yasemin K., kaldırımdaki ağacı testere ile kesmeye çalıştı, kaldırım taşlarını yerinden söktü. Yasemin K.'nın geçen yıl da çocuğunun kendinden alınarak koruyucu aileye verildiğini iddia ederek, komşusuna ait evin penceresine kaldırım taşı atıp hakaret ettiği, 2021 yılında ise park halindeki otomobile zarar verdiği ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri, duruma müdahale ederek, testereyi aldı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ağacın zarar gördüğünü ve kesilmesi gerektiğini belirtti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ağaç
- İstanbul