Sultangazi'de yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
Sultangazi'de aniden yola fırlayan çocuğa seyir halindeki otomobil çarptı.
Olay, dün saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Sokakta ilerleyen otomobil, bir anda yola çıkan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuğa müdahale eden sürücü, çocuğu aracına alarak hastaneye götürdü. Hastanede yapılan kontrollerin ardından çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun bir anda yola fırladığı ve otomobilin çarpma anı yer aldı.
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