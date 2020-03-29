Sumak corona virüsten koruyor mu? (Dr. Ümit Aktaş, bağışıklık sistemini güçlendiren besinleri anlattı)

Corona virüs sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor. Son günlerde "Virüse karşı sumak yenmeli" şekilinde yapılan bir paylaşım uzmanlara pes dedirtti. "Kulaktan dolma bu bilgilere asla inanmayın" diyen doktorlar, "Evde kalın ve bağışıklığınızı güçlü tutun" çağrısı yapıyor. (Star Haber)

29.03.2020 - 07:14 | Son Güncelleme : 29.03.2020 - 07:54

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER