Sünnet düğününde havaya ateş açan 4 muhtara soruşturma
Kütahya’da katıldıkları bir sünnet düğününde tabancalarla havaya ateş açan 4 muhtar hakkında, ‘genel güvenliği tehlikeye sokmak’ ve ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçlamasıyla soruşturma başlatldı. Muhtarların hemen yanlarındaki çocuklara aldırmadan ateş açtıkları anların görüntüleri de ortaya çıktı. Silah sesleri üzerine düğüne gelen jandarma tarafından 4 ruhsatsız silah ile 6 kurusıkı tabancaya da el konuldu. Muhtarlara ayrıca 2 bin 135 TL para cezası kesildi.
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