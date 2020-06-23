Süper hücre yağış nedir? (NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı)
Türkiye son günlerde yağışlı havanın etkisinde... Bursa'da sel felaketine yol açan sağanağın ise özel bir adı var. Bu duruma, "Süper hücre" adı verilen bulut kümeleri neden oluyor. Peki nedir bu süper hücre? Aşırı yağışlar ne kadar sürecek? NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan anlattı.
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NTV 23.06.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 23.06.2020 - 11:14
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