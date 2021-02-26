Şüpheliden polise: Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz
Esenyurt'ta, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve otomobillerini bırakıp, bir binanın çatısına saklanan 2 şüpheli yakalandı. Kaçarken bir sokağa da ruhsatsız tabanca attıkları öğrenilen şüphelilerden biri polis ekiplerine, "Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz" dedi.
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NTV 26.02.2021 - 10:51| Son Güncelleme : 26.02.2021 - 11:30
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