Şüpheliden polise: Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz

Esenyurt'ta, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve otomobillerini bırakıp, bir binanın çatısına saklanan 2 şüpheli yakalandı. Kaçarken bir sokağa da ruhsatsız tabanca attıkları öğrenilen şüphelilerden biri polis ekiplerine, "Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz" dedi.

NTV 26.02.2021 - 10:51 | Son Güncelleme : 26.02.2021 - 11:30

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