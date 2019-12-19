Sur'da restorasyon sürüyor (Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, NTV'ye konuştu)

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2015 yılında yaşanan terör olaylarının ardından birçok yapı hasar görmüştü. İlçede restorasyon çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, canlı yayında NTV ekibinden Nizamettin Kaplan'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

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