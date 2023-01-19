Sürekli taksiye biniyor ama hiç para ödemiyor!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da taksicileri evine yakın yerlere götüren bir kişi, aynı yöntemle sürekli dolandırıcılık yapıyor. Yaşadıklarını gülerek anlatan taksici Ahmet Vural, ''Evden para alıp geleceğim, dedi. Ben zile basıyor zannettim, meğerse elini duvarda tutuyormuş. Sonra komşum bağırdı, boşuna bekleme kaçtı gitti, dedi. Mahallemizin çocuğu diye güvendim. Hakkımı yedi'' dedi. Vural, duraktaki diğer taksicileri de defalarca dolandıran kişinin bir an önce yakalanması istedi.
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