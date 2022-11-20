Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı başlattı. İlk gelen bilgilere göre, hava harekatında Kobani, Tel Rıfat ve Şengal bölgelerindeki terör hedeflerinin vurulduğu belirtildi. Harekatta Rusya'nın kontrolündeki Suriye hava sahasının da kullanıldığı bildirildi. Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan savaş uçaklarının peş peşe kalkış yaptığı görüldü.
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