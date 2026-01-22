Suriye'de YPG için yolun sonu. Ankara süreci dikkatle izliyor

Ankara, ocak ayından bu yana Suriye'de yaşanan gelişmeleri “15 yıllık bir parantezin kapanışı” olarak niteliyor. Ateşkes, yol haritası ve Washington’dan gelen mesajlarla SDG’nin dağıldığı, sahada YPG için yolun sonunun geldiği değerlendiriliyor.