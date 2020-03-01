Suriye'deki dördüncü harekat: Bahar Kalkanı

TSK, Suriyede dördüncü harekatını başlattı. 34 şehidin verildiği İdlibe düzenlenen harekatın adı; Bahar Kalkanı... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şu ana kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlibde, Türk uçaklarına taarruz eden rejime ait iki adet SU-24 tipi uçağın düşürüldüğünü duyurdu. İşte ayrıntılar...
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01.03.2020 - 17:15| Son Güncelleme : 01.03.2020 - 17:28
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