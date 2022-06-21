Suriyeli mülteciler dönecek mi? BMMYK Türkiye Temsicisi Leclerc yanıtladı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, 'Dünya Mülteciler Günü'nde mülteci meselesinin ele alındığı İstanbul'daki uluslararası toplantının ardından NTV'de Diplomasi Muhabiri Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı.

Haberler - NTV Haber 21.06.2022 - 20:41 | Son Güncelleme : 21.06.2022 - 20:52

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