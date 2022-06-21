Suriyeli mülteciler dönecek mi? BMMYK Türkiye Temsicisi Leclerc yanıtladı
Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, 'Dünya Mülteciler Günü'nde mülteci meselesinin ele alındığı İstanbul'daki uluslararası toplantının ardından NTV'de Diplomasi Muhabiri Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
NTV Haber 21.06.2022 - 20:41| Son Güncelleme : 21.06.2022 - 20:52
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.