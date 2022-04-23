Suriye’nin kuzeyinde 50 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, dün Suriye’nin kuzeyinde bir polisin şehit olduğu, üs bölgelerine taciz atışlarının yapıldığı saldırıların ardından geniş çaplı operasyon başlatıldı. Komandoların da yer aldığı operasyonda ilk belirlemelere göre 50 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ‘‘Her türlü taciz ve saldırılara anında ve misliyle karşılık verilecek.TSK’nin operasyonları ile oluşan huzur ve güven ortamının bozulmasına asla izin verilmeyecektir’’ ifadeleri kullanıldı.
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