Suriye'ye yeni harekat sinyali

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye yönelik 5'inci harekatın sinyalini verdi. Açıklamayla gözler tekrar bölgeye çevrildi. Özelikle terör örgütünün aktif olduğu Tel Rıfat ve Münbiç hedefler arasında.
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NTV Haber 24.05.2022 - 04:30| Son Güncelleme : 24.05.2022 - 04:36
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