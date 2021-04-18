Surlarda mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı: ‘‘Örümcek gibi tırmanıyorlar’’

İstanbul Fatih’te eğlence için çıktıkları surlarda mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı. 5 çocuğu surların tepesinde gören Bünyamin Başak, inemediklerini anlayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi 5 çocuğu merdivenle aşağı indirdi. Kapılar kilitli olmasına rağmen çocukların surlara tırmanmaktan vazgeçmediğini anlatan Başak ‘‘Örümcek gibi tırmanıyorlar, engelleyemiyoruz. Başlarına bir iş gelecek diye korkuyoruz.’’ dedi.

ntv.com.tr 18.04.2021 - 17:08 | Son Güncelleme : 18.04.2021 - 17:20

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