Sürücüler durdu, koyun sürüsü caddeden geçti

Tokat’ta yayladan dönen koyun sürüsünün ana caddeden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu. Günlerdir yolda olan koyun sürüsü Cumhuriyet Meydanı’ndan geçerken trafik durdu ve koyunlar araçların önünden karşıya geçti. Onlarca koyun ve kuzunun caddeden geçmesinin ardından trafik normale döndü.

Haberler - ntv.com.tr 18.10.2021 - 10:03 | Son Güncelleme : 18.10.2021 - 10:06

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