Sürücülerden biri yavaşlayarak yol verdi, diğeri çarpıp gitti
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü önündeki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen gence otomobil çarptı. İki genci yaya geçidinde gören bir sürücü yavaşlayarak yol verdi. Diğer şeritten gelen bir başka sürücü ise gençlerden birine çarptı ve arkasına bile bakmadan yoluna devam etti.
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